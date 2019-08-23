В США продолжают выражать обеспокоенность по поводу отказа РК от продления соглашения GSOMIA с Японией

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Госдепартамент США продолжает выражать опасения и разочарование по поводу решения Сеула не продлевать соглашение с Токио о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). 26 августа представитель госдепартамента Морган Ортагус написала в Twitter, что американская сторона разочарована и обеспокоена решением Сеула, которое может осложнить ситуацию с обеспечением безопасности РК, а также повысить уровень угрозы для американских войск. Госдеп впервые связывает ситуацию вокруг GSOMIA со своими вооружёнными силами. Ранее, подобную позицию выражал госсекретарь США Майкл Помпео. Такие же высказывания звучат и со стороны Пентагона. Президент США Дональд Трамп, между тем, пока сохраняет сдержанную позицию, предлагая продолжить наблюдение за РК.