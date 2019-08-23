В Сеуле состоялся саммит РК и Эфиопии

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26 августа в Сеуле состоялась встреча президента РК Мун Чжэ Ина и премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда Али. Они обсудили политическую ситуацию в регионе, а также двусторонние отношения. Мун Чжэ Ин призвал правительство Эфиопии оказать поддержку усилиям РК по налаживанию мира на Корейском полуострове. Он также высоко оценил роль Абий Ахмеда Али в разрешении проблемы Судана, а также в улучшении отношений с Эритреей. Эфиопский премьер-министр, в свою очередь, оценил работу правительства РК и позицию Мун Чжэ Ина по вопросу укрепления мира на Корейском полуострове. Стороны сошлись во мнении о необходимости укрепления отношений двух стран, расширения торговли и инвестиций, а также сотрудничества в сфере развития, экологии и лесного хозяйства. Принято решение развивать взаимодействие через совместный комитет на уровне министров. Абий Ахмед Али, прибывший в Сеул 25 августа по приглашению Мун Чжэ Ина, вернётся в Эфиопию 27 августа. Последний визит главы правительства этой страны в РК состоялся в 2011 году.