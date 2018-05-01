Дональд Трамп: Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом

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«Я думаю, Северная Корея обладает огромным экономическим потенциалом, и Ким Чон Ын это понимает», - заявил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануилом Макроном по завершении саммита «Большой семёрки» во Франции. Глава Белого дома отметил также выгодное географическое положение Северной Кореи, которая находится между Китаем, Россией и Южной Кореей, что открывает широкое поле деятельности, включая железнодорожные перевозки. По мнению экспертов, напомнив в очередной раз об «огромном» экономическом потенциале Северной Кореи, Дональд Трамп, по-видимому, призвал Пхеньян вернуться к переговорам по денуклеаризации.