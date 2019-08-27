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В Корее

МИД РК предупредил граждан страны о потенциальной опасности поездок в Гонконг

Write: 2019-08-27 10:49:05Update: 2019-08-27 11:09:59

МИД РК предупредил граждан страны о потенциальной опасности поездок в Гонконг

Photo : YONHAP News

МИД РК предупредил граждан страны о потенциальной опасности поездок в Гонконг из-за активизации антиправительственных акций и реальной возможности физических столкновений их участников с туристами. Внешнеполитическое ведомство ввело самый низкий «синий» уровень опасности. Всего таких уровней четыре: «синий» - призыв проявить осторожность, «жёлтый» - рекомендация воздержаться от поездки, «красный» - призыв покинуть страну и «чёрный» - полный запрет на посещение опасных стран. МИД РК будет тщательно следить за протестами и ситуацией в сфере безопасности в Гонконге. Участники акций в Гонконге с начала лета протестуют против законопроекта об экстрадиции в материковый Китай подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Массовые беспорядки наносят ущерб экономике Гонконга. 
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