РК, КНР и Япония продолжают развивать обмены в сфере культуры и туризма

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29-31 августа в Инчхоне состоится 9-я трёхсторонняя встреча министров РК, КНР и Японии по вопросам туризма, а также 11-я встреча в том же формате в сфере культуры. Её организатором выступает министерство культуры, спорта и туризма РК. Обычно эти два мероприятия проводились отдельно, но на этот раз их впервые решили объединить. В них примут участие министр культуры, спорта и туризма РК Пак Ян У, министр государственных земель, транспорта и туризма Японии Кэйити Исии, министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Масахико Сибаяма, министр культуры и туризма Китая Ло Шуган. Ранее высказывались предположения о том, что японские представители не примут участия во встрече, учитывая охлаждение отношений между Сеулом и Токио. В повестке предстоящей встречи выбор южнокорейского города Сунчхона, китайского Янчжоу и японского Китакюсю в качестве объектов ежегодной программы активизации обменов на 2020 год. Кроме того, запланировано проведение различных культурных мероприятий. Стороны проведут трёхсторонний туристический форум, мероприятие «Ночь туристических обменов», форум «Туризм будущих поколений», обсудят план дальнейших обменов.