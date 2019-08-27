Moody's: Торговый конфликт Сеула и Токио более опасен для южнокорейской экономики

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Конфликт Сеула и Токио несёт риски для обеих стран, но он более негативно скажется на южнокорейской экономике. Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Moody's Investors Service, выпущенном 26 августа. Указывается, что торговый конфликт двух стран ещё сильнее замедлит темпы экономического роста РК, ухудшив ситуацию в сфере южнокорейского экспорта. Помимо этого, эксперты Moody's понизили прогноз роста южнокорейской экономики на этот год с 2,1% до 2%, а на следующий год - с 2,2% до 2,1%. Также отмечается, что антияпонская кампания в РК наносит ощутимый ущерб обеим странам.