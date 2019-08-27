Южнокорейско-китайско-японский саммит может быть приурочен к Рождеству

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Представители РК, КНР и Японии обсуждают возможность проведения трёхстороннего саммита в период Рождества. Как сообщило агентство Киодо цусин, ссылаясь на дипломатические источники, речь об этом зашла 21 августа на переговорах глав МИД трёх стран в Пекине. Период празднования Рождества удобен для всех сторон. Между тем, ожидается, что подготовка к саммиту будет непростой, учитывая резкое ухудшение отношений между РК и Японией. Поэтому в случае, если трёхсторонний саммит состоится, надеяться на двустороннюю встречу глав двух стран вряд ли стоит.