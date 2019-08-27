Индекс потребительских настроений снижается в РК четвёртый месяц подряд

Индекс потребительских настроений снижается в РК четыре месяца подряд. Как сообщили во вторник в Банке Кореи, он составил в августе 92,5 пункта. Это на 3,4 пункта ниже, чем в предыдущем месяце. Если отметка превышает сто пунктов, это указывает на оптимистичное отношение жителей страны к своему будущему и будущему экономики. Показатель ниже ста пунктов свидетельствует об обратном. Для сравнения берётся период с 2013 по 2018 год. Показатель рос с декабря прошлого по апрель этого года. Причинами нынешнего снижения называют влияние японских мер ограничения экспорта в РК, усугубление торгового конфликта США и Китая, спад экспорта, падение стоимости акций, влияние ослабления воны, а также общее ухудшение экономической ситуации в стране.