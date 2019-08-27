В РК продолжает расти разрыв в объёме доходов

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Во второй половине этого года средний годовой доход новых работников крупных компаний РК составил 40 млн 860 тыс. вон или 33.600 долларов. Такие данные были получены по итогам исследования, проведённого интернет-порталом Job Korea. Самые высокие показатели отмечены в финансовой сфере, нефтехимической и энергетической отраслях, автомобильной и транспортной сферах. Между тем, в малых и средних компаниях средний годовой доход новых сотрудников составил 27 млн 700 тыс. вон или 22.800 долларов. Это на 0,8% меньше, чем в прошлом году. Таким образом, разница в годовых доходах сотрудников крупных и мелких компаний составила 6 тыс. долларов. Данный разрыв вырос на тысячу долларов по сравнению с прошлым годом.