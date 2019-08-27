В РК низкий уровень счастья среди детей и подростков

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В РК уровень счастья среди детей и подростков в возрасте от 9 до 17 лет немного вырос, но он ниже, чем в других странах ОЭСР. 27 августа Корейский институт здравоохранения и социальных проблем представил результаты исследования на эту тему, которое проводится каждые пять лет. В 2018 году уровень удовлетворённости детей и подростков жизнью составил 6,57 балла из 10 возможных. Чем ниже уровень благосостояния семьи респондента, тем ниже показатель. Плохая ситуация наблюдалась в семьях, где отсутствует один из родителей, или где дети находятся на попечении бабушек и дедушек. По вопросу здоровья, отношений и безопасности показатель, в целом, положительный – около 7 баллов. Но по уровню оценки нынешних условий жизни и стабильности в будущем ситуация немного хуже. В бедных семьях уровень удовлетворённости жизнью среди детей составил 4,7 балла. При этом средняя отметка в странах ОЭСР составила 7,6 балла. Самый высокий показатель в 8,1 балла зафиксирован в Швеции. Далее следуют Нидерланды, Исландия и Финляндия.