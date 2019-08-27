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Нехватка продовольствия в КНДР сохранится даже через десять лет. Об этом сообщила 27 августа радиостанция «Свободная Азия», ссылаясь на министерство сельского хозяйства США. В докладе ведомства сообщается, что, по состоянию на 2019 год 14 млн 600 тыс. северян или 57,3% всего населения КНДР испытывают нехватку продовольствия. По прогнозам, в 2029 году показатель будет составлять 41,6%. Продовольственная ситуация в КНДР одна из худших в мире. Она сравнима с положением беднейшим регионом Африки в пустыне Сахара.