Политическая ситуация в Гонконге окажет негативное влияние на экспорт РК

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Затягивание антиправительственных выступлений в Гонконге окажет негативное влияние на южнокорейский экспорт. К такому выводу пришли в Институте международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли. В докладе института, опубликованном 27 августа, говорится, что в прошлом году южнокорейский экспорт Гонконг составил 46 млрд долларов. Это четвёртый показатель после поставок в Китай, США и Вьетнам. 73% экспорта в Гонконг приходятся на полупроводники. Далее следуют компьютеры, косметика, нефтепродукты, продукция нефтехимической отрасли. 82,6% объёма импортированных в Гонконг южнокорейских товаров и материалов были реэкспортированы в Китай. Если исходить из суммы, то показатель достиг 94%. Таким образом, противоречия между Гонконгом и материковым Китаем не могут не сказаться на южнокорейских компаниях, работающих с местным рынком. Усугубление ситуации в связке с торговым конфликтом США и Китая приведёт к резкому снижению цен на полупроводники и спаду спроса на китайском рынке, что ещё больше осложнит ситуацию в РК.