В ознаменование первой годовщины Пхеньянского саммита в ДМЗ пройдёт «Концерт мира»

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9 сентября на железнодорожной станции Торасан в демилитаризованной зоне состоится «Концерт мира», посвящённый первой годовщине Пхеньянского саммита лидеров Юга и Севера. Как сообщили в министерстве культуры, спорта и туризма РК и Национальной организации туризма Кореи, это мероприятие должно привлечь внимание мирового сообщества к мирному процессу на Корейском полуострове. В концерте примут участие музыканты различных стилей и направлений, будут исполняться традиционные песни и танцы, состоятся выступления пианиста Ким Чхоль Уна, бежавшего на Юг из КНДР, всемирно известного китайского виолончелиста Йо Йо Ма. На концерт приглашены северокорейские беженцы, гости из стран, принимавших участие в Корейской войне, а также южнокорейские и американские военнослужащие.