Президент РК сделал вклад в инвестиционный фонд «Непобедимая Корея»

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26 августа президент РК Мун Чжэ Ин посетил одно из отделений банка Нонхёп, оформив членство в инвестиционном фонде «Непобедимая Корея», созданном для поддержки отечественных компаний, занятых в сфере сырья, запчастей и оборудования. Глава государства вложил в фонд 50 млн вон или 41.200 долларов. Он подчеркнул важность повышения конкурентоспособности вышеуказанных отраслей. Таким образом, он отметил необходимость именно сейчас приложить усилия для разработки исходных технологий и диверсификации путей импорта стратегических товаров, что повысит в целом уровень отечественной промышленности. Он призвал деловые круги проявить интерес к данному фонду. Позиция главы государства связана с усилиями правительства по противодействию японским ограничительным мерам. В администрации президента следят за ситуацией.