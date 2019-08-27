Ли Нак Ён: РК может пересмотреть решение по GSOMIA

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Срок действия соглашения РК и Японии о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA) истекает 23 ноября. Если до этого момента стороны сумеют договориться, а неприемлемые меры экономического давления со стороны Японии будут отменены, то РК может пересмотреть ранее принятое решение о завершении сотрудничества с Японией в рамках GSOMIA. Об этом сообщил премьер-министр РК Ли Нак Ён, выступая 27 августа на совещании представителей правительства, правящих сил и администрации президента. Он также отметил, что в нынешних условиях РК считает, что обмен военной информацией с Японией является неприемлемым и не отвечающим государственным интересам. Он напомнил, что в среду вступает в силу решение об исключении РК из списка приоритетных торговых партнёров Японии. Ли Нак Ён выразил надежду на то, что Япония не пойдёт на дальнейшую эскалацию напряжённости. В этом случае, по его словам, стороны смогут найти решение конфликта.