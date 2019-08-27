В РК идёт подготовка к празднику Чхусок

Photo : YONHAP News

До осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок осталось 2 недели. Правительство РК приняло решение увеличить поставку на рынок сельскохозяйственной продукции в связи с приближением праздника. О соответствующих мерах было объявлено 27 августа на заседании кабинета министров. В первую очередь до 300% будут увеличены поставки 15-ти наименований самых востребованных в праздничный период продуктов, в том числе, фруктов и говядины. Для этого будут выделены дополнительные ресурсы для транспортировки грузов. Планируется ускорить процедуру таможенной проверки подарочных посылок, отправляемых за рубеж. В целях стабильности цен традиционные подарочные продуктовые наборы будут продаваться с 50-процентной скидкой в 2 тыс. торговых точек по всей стране. Планируется продать купоны для использования на традиционных рынках на сумму 370 млрд вон или 305 млн долларов. С 12 по 14 сентября упраздняется оплата за использование скоростных трасс. Билеты на скоростные поезда KTX будут продаваться со скидкой до 40%. Посетить королевские дворцы и музеи в праздничные выходные можно будет бесплатно.