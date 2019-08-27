Средний возраст населения РК вырос

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По состоянию на конец прошлого года средний возраст населения РК составил 42,1 года. Население составило 51 млн 826 тыс. 59 человек. Среди них больше всего родившихся в 1971 году – 942.734 человека. Об этом говорится в докладе министерства административного управления и безопасности за 2019 год. В нём изложены статистические данные по 323 пунктам. Население страны выросло на 0,09%. Средний возраст мужчин составил 40,9 года, женщин - 43,2 года. Самый низкий показатель – 36,7 года - зарегистрирован в Сэчжоне, а самый высокий в провинции Чолла-Намдо – 45,6 года.