До 2022 года на поддержку местных производителей будет выделено 5 трлн вон

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В течение трёх ближайших лет в РК будет выделено 5 трлн вон или 4 млрд 120 млн долларов на поддержку местных производителей стратегического сырья, материалов, запчастей и оборудования, чтобы противостоять японским мерам по ограничению экспорта. Об этом сообщил в среду заместитель председателя политсовета правящей Демократической партии Тобуро Юн Гван Сок. По его словам, соответствующее решение было принято на заседании комитета по противодействию мерам Японии. Его участники приняли решение отобрать более ста наименований продукции, по которой необходимо снизить зависимость от поставок из Японии. Кроме того, будет запущено три исследовательских проекта с бюджетом более 1 млрд долларов. Планируется создать максимально комфортные условия для исследовательской работы компаний всех уровней. Также сообщается о намерении в подходящий момент обратиться в ВТО по вопросу неправомерного ограничения Японией поставок в РК стратегического сырья. В начале августа Япония исключила РК из «белого списка» приоритетных торговых партнёров в связи с введением в июле ограничений на экспорт ключевых высокотехнологичных материалов.