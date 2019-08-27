Майкл Помпео: КНДР – страна, позволяющая себе «мошенническое» поведение

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КНДР – страна, позволяющая себе «мошенническое» поведение, которое вылилось в прекращение переговоров по демонтажу программы создания ядерного оружия. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая во вторник в Индианаполисе перед американскими ветеранами. В своём выступлении он рассказал о ценностях американизма и вызовах, с которыми сталкивается нация. Помпео напомнил, что администрация Дональда Трампа указала на «плохое поведение» Китая в сфере торговли и не игнорировала действия Пхеньяна. Кроме того, США стимулировали глобальную поддержку денуклеаризации Северной Кореи. Вернувшись к договорённостям, достигнутым на северокорейско-американском саммите в Сингапуре в июне 2018 года. Помпео приветствовал возвращение на родину останков американских солдат, погибших во время Корейской войны 1950-53 годов.