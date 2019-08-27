МИД РК: Японии не удастся переписать историю

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Признание Японией своей «тёмной истории», когда она принесла огромные страдания народам многих стран Азии, остаётся под вопросам, но Японии не удастся переписать историю, отказываясь признавать неудобные факты. Об этом заявил представитель МИД РК в связи с высказыванием министра иностранных дел Японии Таро Коно. Он заявил, что самая главная проблема в отношениях Сеула и Токио заключается в разногласиях по поводу базового договора об отношениях между Японией и Кореей, заключённого правительствами двух стран в 1965 году. Он отметил, что если РК пытается переписать историю, то она должна знать, что это невозможно. Таким образом Таро Коно ответил на вопрос журналиста о его мнении по поводу утверждений южнокорейского правительства о том, что Япония не понимает сути исторических проблем.