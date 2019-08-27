Закупать продукты на праздник Чхусок лучше на традиционных рынках

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В этом году в РК закупка продуктов для церемонии поминовения предков в праздник Чхусок на традиционных рынках обойдётся южнокорейцам на 18% дешевле по сравнению с крупными торговыми сетями. Об этом сообщили 28 августа в Корпорации по распространению сельскохозяйственной и морской продукции при мэрии Сеула, предоставив результаты исследования на эту тему. Средний объём расходов столичных жителей на организацию стола, рассчитанного на 6-7 человек, в случае закупки продуктов на традиционных рынках, составит 194 тыс. вон или 159 долларов, что на 0,7% больше, чем в предыдущем году. В крупных магазинах этот показатель вырос на 6,9% до 237 тыс. вон или 195 долларов.