В РК продолжает замедляться внутренняя миграция. По данным Национального статистического управления, в июле в другие районы и населённые пункты переехали 560 тыс. человек. Это на 0,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Коэффициент внутренней миграции, рассчитываемый из отношения количества переезжающих на 100 человек, снизился на 0,1%, составив 12,9%. Из 12 крупных городов и провинций отмечен чистый отток населения. Чистый приток зафиксирован только в пяти городах и провинциях, включая провинции Кёнгидо и Чечжудо, а также город Сэчжон.