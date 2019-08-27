На Пусанском кинофестивале отметят 100-летие корейского кино

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В рамках 24-го Пусанского международного кинофестиваля (BIFF), который намечен на октябрь, отметят 100-летие корейского кинематографа. Организаторы подготовили специальный показ десяти картин, которые отражают важные вехи в развитии отечественного кино. Среди них фильмы 60-х годов, а также более современные картины - «Воспоминания об убийстве» режиссёра Пон Чжун Хо, «Олдбой» Пак Чхан Ука, «Служанка» Ким Ги Ёна и другие. Помимо этого, планируется провести мероприятие «диалог со зрителями», в котором примут участие режиссёры, сценаристы и другие представители южнокорейского и зарубежного кинематографа.