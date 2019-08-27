США одобрили поставку в РК торпед MK-54 AUR

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Управление военного сотрудничества (DSCA) министерства обороны США одобрило продажу РК торпед MK-54 AUR на сумму 72 млн долларов. Об этом 27 августа сообщили в госдепартаменте США. В управлении отметили, что контракт включает передачу 31-й торпеды, запчастей, оказание технической и логистической поддержки. Также сообщается, что эти торпеды планируется установить на патрульных противолодочных самолётах Р8 Poseidon. Между тем, в DSCA опубликовали информацию об одобрении продажи Японии 73-х зенитных управляемых ракет семейства «Стандарт» SM-3 Block 2A на сумму 3 млрд 300 млн долларов. Они способны перехватывать баллистические ракеты на восходящем и нисходящем участках траектории. Агентство Associated Press отмечает, что данная сделка состоялась после того, как КНДР показала возможность размещения ядерных боеголовок на баллистических ракетах малой и средней дальности.