Президент РК Мун Чжэ Ин пересел на водородный автомобиль

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27 августа президент РК Мун Чжэ Ин принял решение об использовании водородного автомобиля в качестве служебного транспорта. Как сообщили в его администрации, в этот день президент проехался на водородном автомобиле NEXO на территории администрации. Он выразил надежду на то, что водородный транспорт даст огромный экономический эффект и внесёт изменения в жизнь людей. В администрации отметили, что выбор главы государства в пользу водородного автомобиля является выражением соучастия в снижении уровня микропыли и развитии водородной экономики.