Госдепартамент США: Учения по обороне территорий в Восточном море контрпродуктивны

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На фоне нынешнего скандала с Японией учения по обороне территорий в Восточном море контрпродуктивны. Об этом заявили во вторник в госдепартаменте США после того, как южнокорейские войска завершили двухдневные учения в районе островов Токто, которые вызвали протесты со стороны Японии. В заявлении представителья госдепартамента говорится, что Вашингтон не поддерживает ничью позицию в территориальном споре, но считает, что учения бесполезны в свете конфликта двух стран. РК и Япония должны разрешить его мирным путём. При этом острова Токто были названы «островами Лианкур». Вместе с тем, уже во второй раз в Пентагоне выразили опасения и разочарование по поводу решения Сеула не продлевать срок соглашения с Японией о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Представитель Пентагона Дэвид Истбурн подчеркнул, что единство РК и Японии по вопросу взаимной обороны и безопасности должно сохраняться.