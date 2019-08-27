Профсоюз и руководство Hyundai Motor достигли договорённости

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Профсоюз и руководство Hyundai Motor впервые за восемь лет представили предварительный проект соглашения по зарплате и другим спорным моментам. Стороны достигли договорённости 28 августа по итогам последних переговоров. В соответствии с ней решено повысить зарплату работников на 40 тыс. вон или 35 долларов, а бонусные выплаты - на 150%, выплатить работникам по 3 млн вон или 2,5 тыс. долларов и выдать купоны на сумму 180 долларов. Стороны договорились также по вопросу изменения системы заработной платы, а также по упрощению сложной системы оплаты сверхурочных. Указывается, что достижение консенсуса имеет большое значение, учитывая, что стороны обозначили единое понимание сложной ситуации в экономике, в том числе, связанной с ограничительными экономическими мерами Японии. До этого профсоюз дважды откладывал забастовку, продолжая диалог.