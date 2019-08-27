Южнокорейцы намерены продолжать бойкот японских товаров

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Семь из десяти южнокорейцев намерены продолжить бойкот японских товаров и услуг, даже если Япония смягчит меры экономического давления на РК. На это указывают результаты опроса, проведённого компанией Macromill Embrain 8-9 августа. Вышеуказанный ответ дали 71,8% респондентов. 80,4% респондентов выразили согласие с бойкотом. Лишь 7,2% заявили, что продолжают покупать товары независимо от настроений в обществе. Между тем, только 12,4% участников опроса заявили, что имеют желание посетить Японию. До введения ограничительных мер уровень положительного отношения к Японии составлял 48,5 пункта из 100 возможных. Сегодня этот показатель упал до 22,2 пункта. Помимо этого, 53,6% респондентов считают, что нынешняя ситуация стала результатом действий определённых политических партий и политиков Японии и не имеет отношения к простым японцам. Статистическая погрешность при обработке данных составляет плюс-минус 4,4% при уровне достоверности 95%.