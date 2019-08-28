Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В мире

Решение об исключении РК из японского списка приоритетных торговых партнёров вступило в силу

Write: 2019-08-28 13:09:48Update: 2019-08-28 17:17:25

Решение об исключении РК из японского списка приоритетных торговых партнёров вступило в силу

Photo : YONHAP News

28 августа вступило в силу решение правительство Японии об исключении РК из списка приоритетных торговых партнёров, принятое 2 августа Кабинетом министров. Решение об исключении из так называемого «белого списка», в котором были 27 стран, официальным Токио принято впервые. 7 августа соответствующее решение было опубликовано в официальном информационном бюллетене правительства Японии. В нём отмечалось, что ограничительные меры вступают в силу через 21 день после официальной публикации. Исключение из списка означает, что японским экспортёрам требуется получать индивидуальные разрешения на поставки каждой партии своей продукции в РК. Это касается  более чем тысячи наименований промышленной продукции. Ранее, 4  июля, японское правительство ограничило поставки в РК трёх видов стратегических материалов - фторированного полиимида, резисторов и фтористого водорода. Эти материалы используются при производстве дисплеев и полупроводников. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем