Правительство Японии: РК исключена из «белого списка» в рамках мер экспортного контроля

Photo : YONHAP News

Решение об исключении РК из списка приоритетных торговых партнёров Японии принято в рамках реализации мер экспортного контроля и по соображениям безопасности. Об этом заявил в среду на брифинге генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, подчеркнув, что решение об удалении РК из «белого списка» не связано с решением Верховного суда РК, согласно которому японские фирмы должны выплатить компенсацию жертвам принудительного труда в военное время. Представитель японского правительства вновь обвинил Сеул в обострении двусторонних отношений, вызванном его несправедливыми и неразумными действиями, которые нарушают межгосударственные договорённости от 1965 года.