Правительство РК выразило сожаление по поводу решения Японии

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Официальный Сеул выражает глубокое сожаление по поводу решения правительства Японии об исключении РК из списка приоритетных торговых партнёров и призывает отменить экспортные ограничения. Об этом заявил в среду представитель министерства Ким Ин Чхоль. В тот же день замминистра иностранных дел РК Чо Сэ Ён вызвал посла Японии в Сеуле Ясумаса Нагаминэ. Он заявил, что решение Японии не является частью мер по ужесточению экспортного контроля. Оно расшатывает фундамент дружеских связей между двумя странами. Кроме того, ограничения на экспорт подорвут принципы свободной торговли, нарушат международные цепочки поставок и негативно скажутся на мировой экономике. В заявлении администрации президента РК отмечается, что южнокорейская сторона может рассмотреть возможность продления срока действия соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA), если Токио отменит экспортные ограничения.