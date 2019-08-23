Кабинет министров РК утвердил проект бюджета на 2020 год

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29 августа кабинет министров РК утвердил проект бюджета на 2020 финансовый год. Бюджетные расходы составят 513,5 трлн вон или 422 млрд 800 млн долларов. Это на 9,3% больше по сравнению с текущим годом. Статья расходов на новые разработки, в том числе, в рамках противодействия ограничительным мерам Японии, увеличена на 17,3% до 24 трлн 100 млрд вон. Это самый значительный рост за последние десять лет. Средства будут направлены на реализацию ста новых стратегических проектов, исследования технологий, поддержку их коммерциализации и увеличение производственной базы. Расходы на увеличение количества рабочих мест, улучшение условий распределения доходов и укрепление структуры социальной безопасности запланированы в объёме 181 трлн 600 млрд вон. Эта статья увеличена на 12,8%. Оборонные расходы составят 50 трлн 200 млрд вон. Они превысят 50 трлн вон впервые в истории страны. Бюджетный дефицит запланирован в размере 3,6% ВВП. В текущем году он планировался в размере 1,9% ВВП. Бюджетный законопроект будет представлен в Национальное собрание 3 сентября. В соответствии с регламентом, он должен быть утверждён не позднее 2 декабря. В голосовании должны принять участие не менее 149 из 297 депутатов, и не менее половины из них – по крайней мере 75 депутатов – должны проголосовать «за».