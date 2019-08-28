Руководство Пентагона «разочаровано» южнокорейско-японскими противоречиями

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Министр обороны США Марк Эспер заявил в среду, что он «очень разочарован» как РК, так и Японией из-за продолжающегося двустороннего конфликта. Он привёл к решению Сеула отказаться от продления срока действия соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции главы Пентагона с председателем Объединённого комитета начальников штабов США Джозефом Данфордом, который отметил, что разделяет разочарование Эспера. По его словам, конфликт между двумя союзниками США вовсе не в интересах Вашингтона. Он выразил надежду на то, что РК и Япония смогут урегулировать разногласия. Это важно, поскольку они сталкиваются с общими угрозами, подчеркнул Данфорд.