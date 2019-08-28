Индекс деловой активности в РК снижается

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Южнокорейская экономика находится в застое на фоне внутренних и внешних факторов. По данным Банка Кореи, представленным 29 августа, индекс деловой активности (BSI) составил 69 пунктов, понизившись на 4 пункта по сравнению с прошлым месяцем. Впервые за шесть месяцев показатель упал ниже 70 пунктов. Отметка выше ста пунктов означает, что большинство производителей с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее, а ниже ста пунктов означает обратное. Индекс для компаний-производителей снизился на 5 пунктов, а для непроизводственных компаний - на 2 пункта. Показатель в отрасли электроники и средств связи упал на 11 пунктов, составив 72 пункта. Эксперты полагают, что дестабилизация ситуации во многом связана с влиянием экономического давления со стороны Японии.