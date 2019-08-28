Доля иностранцев в РК впервые превысила 3% населения

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В прошлом году доля иностранцев впервые превысила 3% населения РК. По данным Национального статистического управления, по состоянию на 1 ноября общее население страны выросло на 0,4% или 210 тыс. человек в годовом исчислении, составив 51 млн 630 тыс. человек. Количество иностранцев выросло на 11,6% до 1 млн 650 тыс. человек. Численность южнокорейцев увеличилась лишь на 0,1%. 46% находящихся в РК иностранцев составили выходцы из Китая. В РК зарегистрированы 330 тыс. мультикультурных семей, что составляет 1,7% всех южнокорейских семей.