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РК заняла первое место по доле на вьетнамском рынке автозапчастей. По данным местной газеты Thanh Nien, опубликованным 28 августа, это связано с резким ростом импорта из РК и сокращением поставок из Японии. С начала года Вьетнам импортировал автозапчасти на сумму 2 млрд 300 млн долларов. Южнокорейская доля составила 29% этой суммы, что на 15,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Доля Японии снизилась на 6,9%. Во Вьетнаме всё ещё популярны мотороллеры, однако с ростом благосостояния граждан увеличивается спрос на автомобили, особенно это касается южнокорейских автомобилей, которые отличаются качеством и ценовой конкурентоспособностью.