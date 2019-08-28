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Политика

4-6 сентября в Сеуле пройдёт международный форум по безопасности

Write: 2019-08-29 13:57:37Update: 2019-08-29 14:51:45

4-6 сентября в Сеуле пройдёт международный форум по безопасности

Photo : YONHAP News

С 4 по 6 сентября в Сеуле состоится ежегодный международный форум по безопасности. В восьмом по счёту Сеульском диалоге по вопросам обороны на уровне заместителей министров примут участие представители 49 стран и двух международных организаций, сообщили в  четверг в министерстве обороны РК. Девиз форума этого года - «Строим мир вместе: вызовы и перспективы». Его участники проведут несколько заседаний, посвящённых мирному процессу и контролю над вооружениями на Корейском полуострове, а также вопросам безопасности в Северо-Восточной Азии, в странах АСЕАН и на Ближнем Востоке. В рамках форума запланированы переговоры в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе, представителей министерств обороны РК и пяти стран Центральной Азии по вопросам укрепления сотрудничества в области безопасности. 
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