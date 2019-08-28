Депутаты ВНС КНДР собрались на вторую в этом году сессию

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Верховное народное собрание КНДР 14-го созыва собралось в четверг в Пхеньяне на вторую в этом году сессию. В ходе первой сессии, которая состоялась 11 апреля, депутаты переизбрали Ким Чен Ына на пост председателя госсовета КНДР, одобрили ряд изменений и дополнений в Конституцию страны. Нынешняя сессия привлекает к себе пристальное внимание, поскольку она проходит на фоне предположений о том, что в ближайшее время могут возобновиться зашедшие в тупик переговоры о денуклеаризации между КНДР и США. Как полагают, сессия посвящена обсуждению решений апрельской сессии и принятию новых законов для поддержки экономического роста.