Южнокорейское общество продолжает стремительно стареть

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По состоянию на ноябрь прошлого года население РК выросло на 0,4% в годовом исчислении, составив 51 млн 630 тыс. человек. При этом численность граждан страны увеличилась лишь на 0,1%, остальной прирост достигнут за счёт иностранцев. Отмечается продолжение стремительного старения южнокорейского общества. Количество граждан в возрасте старше 65 лет выросло на 3,9% по сравнению с 2017 годом, составив 7 млн 390 тыс. человек. Доля пожилого населения выросла на 0,6%, составив 14,8% населения. По прогнозам, через шесть лет, когда данная отметка превысит 20%, это будет означать переход к категории старого общества. Доля граждан в возрасте от 15 до 64 лет снизилась на 0,3% до 72,2%. В ситуации низкой рождаемости численность представителей возрастной категории до 4 лет снизилась на 5,2% до 1 млн 960 тыс. человек. Доля домохозяйств, состоящих из одного человека, выросла на 0,7%, составив 29,3%. Доля домохозяйств, состоящих из пяти человек и более, составила лишь 5,4%.