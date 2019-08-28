Посол США Гарри Харрис вызван в МИД РК для консультаций по вопросу GSOMIA

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В последнее время США неоднократно выражали отрицательное отношение к решению Сеула не продлевать срок соглашения с Японией о защите конфиденциальности при обмене военной информацией (GSOMIA). В этой связи посол США в Сеуле Гарри Харрис был вызван в МИД РК. Заместитель министра Чо Сэ Ён призвал американскую сторону воздержаться от выражения опасений по поводу прекращения сотрудничества РК и Японии в рамках GSOMIA, поскольку Вашингтон уже в достаточной степени отразил свою позицию. Он отметил, что постоянные высказывания США на эту тему могут вызвать обеспокоенность в южнокорейском обществе, не способствуя укреплению союза между Сеулом и Вашингтоном. Чо Сэ Ён подчеркнул, что решение Сеула было принято в рамках отношений с Японией и не касается южнокорейско-американского союза. По его словам, действия Сеула будут способствовать развитию двустороннего сотрудничества с Вашингтоном, являясь частью усилий по обеспечению обороноспособности РК. «Сеул, Вашингтон и Токио будут продолжать тесное сотрудничество в вопросе безопасности», - отметил Чо Сэ Ён.