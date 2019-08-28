Верховный суд РК постановил пересмотреть дело вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна

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Верховный суд РК постановил в четверг пересмотреть дело по обвинению вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна в коррупции. В частности, суду низшей инстанции дано указание пересмотреть решение, принятое в феврале прошлого года апелляционным судом. Он отменил решение суда первой инстанции, который приговорил Ли Чжэ Ёна к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на четыре года. Верховный суд принял решение, что денежные переводы Samsung на счета некоммерческих фондов Mir и K-Sports, которые контролировались Чхве Сун Силь, подругой экс-президента РК Пак Кын Хе, можно считать взяткой. Таковой можно считать и передачу компанией Samsung автомобилей и лошадей в безвозмездное пользование Чхве Сун Силь, хотя ей и не передавались права собственника. Взяткой можно считать также и выделение средств на оплату занятий конным спортом Чон Ю Ра, дочери Чхве Сун Силь. Решение суда высшей инстанции о расширении объёма взяток может нанести очередной удар по компании Samsung Electronics.