Парламентский комитет одобрил поправки в закон о выборах в Национальное собрание

Photo : YONHAP News

Специальный парламентский комитет по политическим реформам одобрил внесение поправок в закон о выборах в Национальное собрание, которые предусматривают введение в действие системы пропорционального представительства. Решение принято в четверг на заседании комитета, в котором участвовали депутаты от правящей Демократической партии Тобуро и трёх оппозиционных партий. Законопроект был утверждён через 121 день после того, как 30 апреля он был вынесен на рассмотрение Национального собрания. В соответствии с ним, общее число депутатских мандатов сохранится на нынешнем уровне – 300, однако от одномандатных округов будут избираться не 253, а 225 депутатов. Количество депутатов, избираемых по пропорциональной системе, будет увеличено с 47 до 75. Законопроект передан на рассмотрение в правовой комитет.