Мун Чжэ Ин: Если Ким Чон Ын примет участие в саммите РК-АСЕАН, это будет иметь большое значение

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Если северокорейский лидер Ким Чон Ын примет участие в специальном саммите РК-АСЕАН в ноябре этого года в Пусане, то это будет иметь большое значение в деле построения мира на Корейском полуострове и в Восточной Азии. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в письменном интервью тайской газете Bangkok Post, опубликованном 30 августа. По его словам, приглашение Ким Чон Ыну на саммит было озвучено президентом Индонезии Джоко Видодо в ходе саммита РК-АСЕАН в ноябре прошлого года в Сингапуре. Мун Чжэ Ин заявил, что в данном вопросе следует учитывать развитие межкорейского диалога и процесс налаживания мира на Корейском полуострове, а также мнение всех членов АСЕАН. Южнокорейский лидер отметил, что в ходе межкорейских саммитов и встреч глав КНДР и США Ким Чон Ын говорил о своём стремлении отказаться от ядерной программы в пользу экономического развития. Мун Чжэ Ин призвал страны АСЕАН оказать содействие в этом процессе. Южнокорейский президент сказал также, что АСЕАН и РК должны противодействовать торговым разногласиям крупнейших мировых экономик и распространению протекционизма в торговле. Он выразил опасения относительно японских ограничительных мер, учитывая то, что сама Япония в прошлом активно выступала за свободную торговлю. РК всегда готова к диалогу с Японией,- отметил Мун Чжэ Ин.