На сессии ВНС КНДР приняты поправки в Конституцию, укрепившие статус Ким Чон Ына

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На состоявшейся 29 августа в Пхеньяне второй сессии Верховного народного собрания (ВНС) КНДР 14-го созыва приняты поправки в Конституцию, ещё больше укрепившие статус Ким Чон Ына как лидера страны. Как сообщило агентство ЦТАК, по предложению председателя Президиума ВНС Чхве Рён Хэ в Основной закон добавлен параграф, который гласит, что «председатель Госсовета КНДР избирается Верховным народным собранием в соответствии с единодушной волей всего корейского народа и не избирается депутатом ВНС». Таким образом, статус Ким Чон Ына «как верховного лидера партии, государства и вооружённых сил КНДР, избираемого в соответствии с единодушной волей и желанием всего корейского народа» закреплён конституционно. Как сообщается, поправки внесены в статью 6 «Государственный аппарат». В соответствии с ними, председатель Госсовета КНДР «уполномочен издавать постановления и решения Госсовета, назначать и отзывать дипломатических посланников в иностранных государствах». По сообщению ЦТАК, правовой статус председателя Госсовета КНДР укреплён для того, «чтобы прочно обеспечить монолитное руководство верховного лидера и дальнейшее совершенствование нашей системы государственного управления». Ким Чон Ын, который не является депутатом ВНС, на сессии не присутствовал.