Учётная ставка Банка Кореи заморожена на уровне 1,5%

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Совет по денежно-кредитной политике Банка Кореи принял в пятницу решение оставить учётную ставку на уровне 1,5%. Данное решение было ожидаемым, поскольку финансовые эксперты должны оценить влияние на экономику осуществлённого месяц назад снижения ставки на четверть процентного пункта. Кроме того, была учтена нестабильность в мировой экономике, вызванная глобальными торговыми противоречиями, которые усиливают опасения по поводу перспектив экономического роста. При этом не исключено ещё одно снижение учётной ставки до конца года, поскольку усиливающиеся торговые противоречия между США и Китаем - двумя основными торговыми партнёрами Сеула - наносят ущерб глобальному спросу на южнокорейские товары. Ожидается, что японские экспортные ограничения также окажут давление на экономику РК. Банк Кореи понизил прогноз роста отечественной экономики на этот год с 2,5% до 2,2%, а министерство финансов – с 2,5% до 2,4%.