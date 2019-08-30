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Экономика

Рост промышленного производства в РК в июле составил 1,2%

Write: 2019-08-30 10:59:31Update: 2019-08-30 11:01:57

Рост промышленного производства в РК в июле составил 1,2%

Photo : YONHAP News

В июле в РК отмечено увеличение объёмов производства автомобилей, что подстегнуло рост промышленного производства впервые за три месяца, а также инвестиций. По данным Национального статистического управления, представленным в пятницу, промышленное производство увеличилось в июле на 1,2%. В химической отрасли отметка выросла на 2,6%, что является лучшим показателем с ноября 2016 года. Отмечено улучшение показателей в сфере финансов, страхования и информационно-коммуникационных технологий. Между тем, розничные продажи, отражающие потребительскую активность, снизились на 0,9%, продолжив спад второй месяц подряд. Инвестиции в производственные мощности выросли на 2,1% за счёт отрасли автомобилестроения и транспортного оборудования. В сфере полупроводников пока никаких последствий ограничительных мер Японии не наблюдается, а рост инвестиций носит характер тенденции. Учитывая нестабильность внешних и внутренних факторов, состояние промышленности оценивается как положительное. 
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