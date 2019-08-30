ВПП ООН: КНДР нуждается в срочной гуманитарной помощи

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В июле Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН направила представителям наиболее уязвимых слоёв северокорейского населения 2.200 тонн продовольствия. Между тем, ожидается, что во втором полугодии продовольственная ситуация в стране ухудшится. Об этом в пятницу сообщила радиостанция Свободная Азия. В июле помощь от организации получили 618 тыс. северян из числа детей, рожениц и больных туберкулёзом. В докладе говорится, что, судя по объёму осеннего урожая в СК, ситуация с продовольственной безопасностью может ухудшиться. В этой связи необходимо срочное оказание гуманитарной помощи Северу. В частности, на данный момент требуется около 300 тыс. тонн продовольствия.