Сеул на восьмом месте в рейтинге самых безопасных городов мира

Photo : KBS News

В этом году Сеул занял восьмое место в мировом рейтинге самых безопасных городов мира. Такими стали результаты исследования, проведённого аналитическим подразделением британского журнала Economist - Economist Intelligence Unit - среди 60 крупнейших городов мира. Южнокорейская столица улучшила свой показатель на шесть позиций. Восьмую строчку Сеул занял с показателем 87,4 балла из 100 возможных вместе с Копенгагеном. Токио третий год подряд возглавляет рейтинг - 92 балла. На втором месте Сингапур, на третьем Осака. Гонконг опустился с 9-го места до 20-го. Вашингтон, напротив, поднялся с 23-го на 7-е место. Пекин на 31-м, Шанхай на 32-м месте. Города оценивались по широкому спектру критериев, в числе которых, помимо информационной безопасности, безопасность здоровья и личная безопасность.