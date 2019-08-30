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В мире

Сеул на восьмом месте в рейтинге самых безопасных городов мира

Write: 2019-08-30 11:50:15Update: 2019-08-30 12:02:10

Сеул на восьмом месте в рейтинге самых безопасных городов мира

Photo : KBS News

В этом году Сеул занял восьмое место в мировом рейтинге самых безопасных городов мира. Такими стали результаты исследования, проведённого аналитическим подразделением британского журнала Economist  -  Economist Intelligence Unit - среди 60 крупнейших городов мира. Южнокорейская столица улучшила свой показатель на шесть позиций. Восьмую строчку Сеул занял с показателем 87,4 балла из 100 возможных вместе с Копенгагеном. Токио третий год подряд возглавляет рейтинг - 92 балла. На втором месте Сингапур, на третьем Осака. Гонконг опустился с 9-го места до 20-го. Вашингтон, напротив, поднялся с 23-го на 7-е место. Пекин на 31-м, Шанхай на 32-м месте. Города оценивались по широкому спектру критериев, в числе которых, помимо информационной безопасности, безопасность здоровья и личная безопасность. 
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