NYT: РК и Япония должны договориться

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Ликвидация тесной связки экономик РК и Японии представляется крайне сложной задачей. Такая позиция была озвучена американской газетой New York Times, указав на высокую взаимозависимость двух стран, которая существовала десятки лет. Двусторонний товарооборот составляет 85 млрд долларов в год. Япония поставляет южнокорейским высокотехнологичным компаниям ключевые производственные материалы. Если крупные компании РК способны возместить японские поставки за счёт смены каналов импорта и налаживания собственного производства, то малые и средние предприятия пока не могут определить даже возможные риски. В газете, между тем, отмечается, что РК и Япония должны сотрудничать, учитывая необходимость противодействия северокорейской угрозе и расширению влияния Китая. Подчёркивается, что ни РК, ни Япония не способны справиться с негативными последствиями двустороннего противостояния. Поэтому у них нет другого выбора, кроме сотрудничества.