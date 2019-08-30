19% японских компаний признают влияние конфликта с РК на их деятельность

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5% японских компаний считают, что ухудшение отношений РК и Японии оказывает влияние на их работу. Такими стали результаты опроса 115 крупных японских компаний, проведённого японской газетой «Санкэй симбун». 14% полагают, что подобное влияние можно ожидать в ближайшем будущем. Между тем, на отсутствие какого-либо влияния указывают 72% компаний. Эксперты полагают, что данные результаты связаны с тем, что опрос проводила газета ультраправой направленности. Отмечается, что таким образом «Санкэй симбун» демонстрирует сдержанность и холодный подход к ухудшению отношений РК и Японии. 14% компаний выразили поддержку политики правительства по РК. Против высказались лишь в одной компании.